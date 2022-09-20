Сергей Пускепалис трагически погиб в дорожной аварии в районе Ростова
Происшествие случилось на дороге М8 в Ярославской области. Микроавтобус, где ехали актер и его водитель, столкнулся с фурой. Оба не выжили.
Сергей Пускепалис находился в микроавтобусе "Форд Транзит", за рулем был водитель. Произошло столкновение с фурой.
Пострадавших увезли в Ростовскую центральную районную больницу. Оба скончались от полученных травм.
По неофициальным данным, Пускепалис направлялся в ДНР, когда произошло ДТП. Военкор Сладков написал в Телеграмме, что актер был на стороне ополчения и оказывал его участникам посильную поддержку.
Некоторое время назад он, со слов Сладкова "пригнал, свою личную машину, набитую гуманитаркой".
И далее военкор выразил свое уважение погибшему:
«Три года на флоте, работа на периферии актером, такая заслуженная слава, которую Серёга абсолютно не использовал для себя. Должен был вот-вот подъехать сюда, в ДНР. Царствия небесного…»
Сергей Пускепалис родился в 1966 году, родина актера - Курск. Артист работал худруком Ярославского театра драмы имени Волкова.
Имел активную гражданскую позицию, интересовался политикой, состоял в Центральном совете партии "Справедливая Россия - За правду".
В кино актер наиболее известен по фильмам "На острие", "Метро", "Простые вещи", "Прогулка", "1941. Крылья над Берлином". Пускепалис также снимался в сериалах "Крестный", "Крик совы".
Опубликовано: Храмова Оксана
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