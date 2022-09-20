Нехватка судов становится новой энергетической угрозой
В связи с борьбой Европы за поставки энергоносителей, возникла нехватка судов для их перевозки, а также увеличились затраты на транспортировку.
Судам приходится доставлять дизельное топливо, сырую нефть и природный газ на более значительные расстояния, чем раньше.
В результате корабли дольше находятся в пути, и в условиях из дефицита стоимость фрахта во всем мире растет.
Так, доставка американской нефти в Китай оказалась самой дорогой с 2020 года. Перевозка нафты в Японию с Ближнего Востока стоит вдвое дороже, чем в марте.
Особенно опасна такая ситуация для экономики стран Азии. Они импортируют газ и нефть из США и не могут быстро получать запасные грузы в случае слишком холодной зимы.
К тому же удорожание транспортировки нефтехимического сырья замедляет темпы производства химикатов.
Компании в этом году бронируют суда на зиму раньше, чем обычно. Из-за этого крупные энергетические организации отказываются от выпуска судов для транспортировки СПГ в конце лета, как это делалось раньше.
Трейдеры говорят, что нефтяные танкеры, которые зафрахтовали по низким ставкам, сжигают топливо в рейсах между Малайзией и Сингапуром, чтобы удержать суда.
Опубликовано: Светлана Репина
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