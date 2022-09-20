Собянин: в Москве развернут пункты по набору иностранцев в армию России
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что в городе будут работать пункты по набору иностранцев в российскую армию.
Днём 20 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время на территории комплекса "Сахарово" заработают инфраструктурные пункты, в которых иностранцы смогут попасть на службу в российскую армию по контракту. По словам Собянина, службы Москвы создадут максимально удобные условия для заключения соответствующих контрактов.
Также Сергей Собянин напомнил, что в соответствии с новым законом иностранцы, отслужившие в российских войсках по контракту 1 год могут получить гражданство России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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