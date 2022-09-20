Все больше китайцев отказываются выплачивать ипотеку

Два месяца назад покупатели жилья в Китае перестали выплачивать ипотечные кредиты. Таким способом они протестовали против замедления строительства объектов.

Сейчас ипотечный бойкот усиливается, несмотря на то, что общественное неповиновение является редкостью для Китая.

Когда в июне в соцсеях начали распространяться призывы бойкотировать выплату ипотечных кредитов, регулирующие органы предложили покупателям кредитные каникулы на срок до полугода.

Власти также пообещали принять меры по ускорению строительства жилья. Однако на многих объектах до сих пор нет никаких признаков возобновления работ.

В результате к ипотечному бойкоту стало присоединяться все больше покупателей. К тому же предложенная отсрочка платежа на 6 месяцев означает, что после окончания моратория придется внести всю сумму за один раз, независимо от состояния строительства.

Застройщики прекратили возведение объектов из-за сокращения финансирования и строгих коронавирусных ограничений.

Новая угроза усиления ипотечного бойкота возникла в преддверии важного мероприятия – съезда Коммунистической партии, который состоится в октябре.

Цензура удаляет записи протестов и сообщения с призывом присоединиться к ним, но протестные настроения в Китае растут.