Экономика КНР укрепила статус второй в мире
Доля Китая в мировой экономике выросла с 11,4% в 2012 году до 18%,5 в 2021 году.
В 2013-2021 году вклад страны в рост экономики планеты превышал 30%. Среднегодовой прирост ВВП КНР в эти годы составлял 6,6%, что намного больше, чем темпы подъема мировой экономики (2,6%) и стран с развивающимися экономиками (3,7%).
ВВП Китая достиг 80 976 юаней ($11 684) на каждого жителя, что сопоставимо с показателями наиболее развитых стран мира. Рост валового продукта по сравнению с 2012 годом составил почти 70 процентов.
Китай прочно удерживает первое место по общему объему торговли товарами и услугами. В 2021 году этот показатель достиг 6,9 трлн долларов. Всё это превратило КНР в крупнейший двигатель подъема мировой экономики.
Когда мировая экономика погрузилась в рецессию, а напряженность между США и Китаем усилилась, китайский лидер Си Цзиньпин выступил с инициативой, предполагающей ускорение переориентации экономики страны на внутренние источники роста.
Приоритет внутреннему потреблению, расширение внутреннего рынка стало драйвером роста экономики КНР в последние годы.
Опубликовано: Храмова Оксана
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