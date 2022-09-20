Экономика КНР укрепила статус второй в мире

Доля Китая в мировой экономике выросла с 11,4% в 2012 году до 18%,5 в 2021 году.

В 2013-2021 году вклад страны в рост экономики планеты превышал 30%. Среднегодовой прирост ВВП КНР в эти годы составлял 6,6%, что намного больше, чем темпы подъема мировой экономики (2,6%) и стран с развивающимися экономиками (3,7%).

ВВП Китая достиг 80 976 юаней ($11 684) на каждого жителя, что сопоставимо с показателями наиболее развитых стран мира. Рост валового продукта по сравнению с 2012 годом составил почти 70 процентов.

Китай прочно удерживает первое место по общему объему торговли товарами и услугами. В 2021 году этот показатель достиг 6,9 трлн долларов. Всё это превратило КНР в крупнейший двигатель подъема мировой экономики.

Когда мировая экономика погрузилась в рецессию, а напряженность между США и Китаем усилилась, китайский лидер Си Цзиньпин выступил с инициативой, предполагающей ускорение переориентации экономики страны на внутренние источники роста.

Приоритет внутреннему потреблению, расширение внутреннего рынка стало драйвером роста экономики КНР в последние годы.