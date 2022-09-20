Лукашенко: у России и Беларуси фактически общие вооружённые силы

Александр Лукашенко утверждает, что армии России и Беларуси являются общими вооружёнными силами в рамках Союзного Государства.

Во вторник Александр Лукашенко провёл рабочее совещание с председателем белорусского Совета безопасности Александром Вольфовичем, в рамках которого сообщил, что у Беларуси и России фактически общие вооружённые силы. По словам Лукашенко, для него является странным тот факт, что на Западе удивляются нахождению российских военных на территории Беларуси.

Также Александр Лукашенко поручил не допустить "удара в спину" войскам России с территории Беларуси. Президент страны заверил, что участвующие в спецоперации на Украине российские военные не будут атакованы с белорусской территории.