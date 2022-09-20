Российские школьники теперь обязаны посещать дополнительный урок "Разговоры о важном"

Внеурочные занятия провдятся с начала осени по понедельникам и являются обязательными для посщений. Темы посвящены "важным событиям, памятным датам, культурному богатству страны".

На таких занятиях с учениками будут обсуждаться вопросы, связанные с историей и культурой Рф, ее "ролью в мировых процессах".

"Разговоры о важном" рекомендовано проводить первым уроком каждый понедельник для всех учащихся, начиная с первого по одиннадцатый класс.

Такое занятие проводится в формате разговора или беседы. Оценки по предмету не выставляются. Домашние задания не задаются.

После каждого занятия проводятся опросы школьников для проверки усвоения темы. Материалы занятий родители смогут изучить на специальном сайте.

"Разговоры о важном" - часть образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.