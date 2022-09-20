Китай импортировал рекордное количество угля из России за 5 лет

В августе объемы импорта угля из России в Китай выросли до максимальных значений как минимум за пять лет.

Это было связано с экстремально жаркой погодой в Китае и попытками энергетических компаний найти поставки, способные удовлетворить растущий спрос.

В июле на западе и на юге Китая началась засуха. Угольным электростанциям пришлось наращивать производство, чтобы обеспечить кондиционирование воздуха, поскольку гидроэлектростанции снижали мощности.

Для повышения эффективности производства они закупали российский энергетический уголь более высокого качества.

В июле Китай получил 7,42 млн тонн российского угля, в августе – 8,54 млн тонн. Годом ранее июльские объемы были на 57% меньше.

Европа приостановила покупки энергоносителей в России, что создало некоторые проблемы со сбытом. Этой ситуацией воспользовался Китай, покупая уголь со скидкой.

Несмотря на рост цен на российский уголь в последнее время, он все равно остается более дешевым для Индии и Китая, чем местное топливо.

Китай также закупил 15,82 млн тонн угля в Индонезии. Этот показатель был на 35% выше, чем в июле.