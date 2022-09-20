В России готовится закон о возврате банками похищенных денег
Банки в РФ обяжут в течение 30 дней возвращать гражданам украденные со счетов средства.
Если банки осуществили перевод клиента без его добровольного согласия, их обяжут возместить сумму в течение 30 дней в случае подтверждения мошеннического характера операции.
"Оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму операции, совершенной без добровольного согласия клиента, в течение 30 дней после получения заявления клиента — физического лица о возмещении суммы операции, совершенной без добровольного согласия клиента, а в случае трансграничного перевода денежных средств — в течение 60 дней, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без добровольного согласия клиента - физического лица", - говорится в законопроекте.
Денежные средства обяжут возвращать в полном объеме.
В свою очередь, банкам предоставят право в течение двух дней не осуществлять перевод средств клиента при подозрении на мошенничество. Даже, если он ранее дал согласие на транзакцию.
Опубликовано: Храмова Оксана
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