Еще одно большое мировое спортивное событие пройдет без представительства России.

Из-за санкций после начала спецоперации в Украине местный футбольный союз был лишен прав членства в ФИФА и УЕФА, а россияне исключены из борьбы на чемпионате мира, который пройдет в этом году.

Теперь выясняется, что сборная России не поедет на чемпионат Европы-2024. Об этом сообщил глава Украинской футбольной ассоциации и член исполкома УЕФА Андрей Павелко.

В последние дни Россия потребовала от УЕФА дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова, которого обвинила в дискриминации и политических предрассудках.

В марте Петраков публично заявил, что готов защищать Родину на фронте. Он также потребовал отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия во всех соревнованиях ФИФА и УЕФА, но запрет не распространяется на отдельных игроков.

Теперь, как сообщает глава украинской федерации, россияне также не сыграют на Евро-2024. В своем посте в соцсетях Павелко сообщил, что Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение о том, что Россия не будет принимать участие в жеребьевке отборочных групп, которая пройдет 9 октября во Франкфурте.

Это означает, что у сборной России нет шансов на участие в турнире, проводимом в Германии.