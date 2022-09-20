Пугачеву подозревают в дискредитации российской армии
В МВД России поступило заявление о проверке Пугачевой на дискредитацию российской армии
20 сентября РИО Новости ссылаясь на источник в правоохранительных органах сообщают, что в подмосковную полицию обратилась женщина с просьбой проверить эстрадную певицу Аллу Пугачеву на предмет противоправной деятельности, получающей иностранную поддержку и на публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии.
Причиной проверки стал пост Пугачевой в социальных сетях, где она просит Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем шоуменом Максимом Галкиным, который 16 сентября попал в реестр физлиц-иноагентов. Начала ли полиция проверку, источник не уточнил.
Опубликовано: Елена Калиновская
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