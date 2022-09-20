Садоводы подсказали, чем подкормить малину в сентябре, чтобы ягоды в будущем были крупными и сладкими

Осенью малину желательно подкормить навозом, компостом, торфом, золой, куриным пометом или сидератами.

Малина любит удобрение. По сути, подпитывать растение надо целый год, в том числе и осенью.

Такая мера позволит повысить урожайность культуры на будущий год.

Осенью малину желательно подкормить навозом, компостом, торфом, золой или куриным пометом. А затем - замульчировать на зиму торфом (слоем 10-15 см).

Один раз в 3-4 года под зиму нужно внести перепревший навоз либо компост (из расчета 4-5 кг на 1 кв. м).

Будет правильным посадить в малиннике сидераты - например, горчицу. За несколько недель она подрастет, ее нужно скосить и там эе оставить. Таким образом, к весне растение будет обеспечено удобрением из органики.