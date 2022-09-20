Казахстан задерживает российские грузовики с товарами из Евросоюза
Казахстан начал останавливать российские грузовики, перевозящие товары от границы с Евросоюзом.
О проблемах на казахстанско-российской границе сообщили газете "Известия" в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков России (АСМАП). Уже задержано восемь российских автоколонн, у водителей изъяты документы. Эти перевозчики будут оштрафованы примерно на 3000 евро каждый.
Речь идет о транзитных перевозках, когда к грузовикам белорусских или российских перевозчиков прицепляются автоприцепы европейских компаний на границе с Беларусью.
Казахстан требует от российских водителей предъявления разрешений на товары, выданных россиянам европейскими перевозчиками. Однако компании из ЕС и РФ документами не обмениваются.
По мнению россиян, это правило не соответствует положениям договоров о международном автомобильном сообщении. Поэтому Кремль считает казахстанские требования необоснованными и просит Казахстан отменить их и освободить задержанные грузовики. Пока этого не произошло.
Один из перевозчиков, чьи грузовики застряли в Казахстане, — компания "Траско" — сообщил "Известиям", что задержаны две колонны, сумма претензий к ним составляет около 200 тысяч рублей. Компания приостановила поставки из третьих стран в Казахстан. АСМАП также рекомендовал другим российским компаниям пока воздержаться от отправки грузовиков в Казахстан.
С 2017 года запрещено прицеплять прицепы ко всем иностранным перевозчикам в Казахстане. В июне правительство Казахстана временно приостановило действие запрета на прицепку контейнеров к российским и белорусским грузовикам. Ожидается, что эта мера будет действовать до 1 января 2023 года.
Опубликовано: Николай Скира
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Казахстан задерживает российские грузовики с товарами из Евросоюза
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