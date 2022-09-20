Эксперты назвали необычный, но очень эффективный рецепт осенней подкормки смородины

Нужно использовать такой секретный ингредиент, как мелкая картошка размером с горошину, либо очистки.

Когда картошка выкопана, остается много мелочи - маленьких картошин размером с горошину. Не нужно ее выбрасывать - это отличная основа для эффективной подкормки смородины.

Для этого нужно порезать мелкую картошку и заделать под кусты. Туда же в сентябре-октябре регулярно складывать очистки.

А перед наступлением холодов - засыпать очистки и картофель под смородиной смесью опилок и перегноя. Если есть сено, сверху можно уложить и его.

Эта фантастическая подкормка из бабушкиных секретов гарантирует на будущий год шикарный урожай. В ней много такого нужного и незаменимого витамина К, крахмала, сахара и многих других полезных элементов.

Смородина начнет впитывать это с осени, продолжит поглощать весной. Сдобренная таким образом ягода будет еще и слаще.