Госдума упростила закон о предоставлении гражданства иностранцам в армии России

Государственная Дума приняла закон, существенно упрощающий процедуру получения гражданства иностранцами, проходящими службу в российской армии.

Государственная Дума приняла закон, согласно которому иностранцам, проходящим службу в российской армии, будет предоставляться гражданство минуя необходимость получения вида на жительство. Кроме того сокращен и срок первого контракта с пяти до одного года.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в миграционном центре столицы уже развернута инфраструктура, которая будет содействовать поступлению иностранных граждан на службу в армию России.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 