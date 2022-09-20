Госдума упростила закон о предоставлении гражданства иностранцам в армии России

Государственная Дума приняла закон, существенно упрощающий процедуру получения гражданства иностранцами, проходящими службу в российской армии.

Государственная Дума приняла закон, согласно которому иностранцам, проходящим службу в российской армии, будет предоставляться гражданство минуя необходимость получения вида на жительство. Кроме того сокращен и срок первого контракта с пяти до одного года.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в миграционном центре столицы уже развернута инфраструктура, которая будет содействовать поступлению иностранных граждан на службу в армию России.