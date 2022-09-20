Слухам вопреки: Александр Масляков возвращается на съемки КВН
Президент и основатель КВН, бессменный ведущий зимой заболел коронавирусом, и его временно заменили другие ведущие.
Последние полгода в Сети обсуждается уход из КВН Александра Маслякова. Президент и основатель КВН, бессменный ведущий телеверсии этого клуба на самом деле действительно временно уступил место у тумбы другим ведущим. Но недавно КП стало известно, что мэтр возвращается.
Съемки четвертьфинала Высшей лиги КВН начнутся уже на этой неделе, и Александр Масляков примет в них участие. Графики съемок уже готовы.
24 сентября первую игру четвертьфинала Высшей лиги КВН проведет именитый выпускник клуба Михаил Галустян. А 27 сентября вторую игру четвертьфинала будет вести уже Александр Васильевич Масляков.
30 сентября состоится третья игра, ее проведет еще один бывший игрок клуба - Вадим Галыгин.
Ранее, в феврале, Александр Васильевич заболел ковидом, потому не смог провести игры одной восьмой финала Высшей лиги, съемки которых состоялись в феврале и марте. Выпуски доснимали летом - Масляков тогда уже был на своей тумбе ведущего.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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