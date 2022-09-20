Слухам вопреки: Александр Масляков возвращается на съемки КВН

Президент и основатель КВН, бессменный ведущий зимой заболел коронавирусом, и его временно заменили другие ведущие.

Последние полгода в Сети обсуждается уход из КВН Александра Маслякова. Президент и основатель КВН, бессменный ведущий телеверсии этого клуба на самом деле действительно временно уступил место у тумбы другим ведущим. Но недавно КП стало известно, что мэтр возвращается.

Съемки четвертьфинала Высшей лиги КВН начнутся уже на этой неделе, и Александр Масляков примет в них участие. Графики съемок уже готовы.

24 сентября первую игру четвертьфинала Высшей лиги КВН проведет именитый выпускник клуба Михаил Галустян. А 27 сентября вторую игру четвертьфинала будет вести уже Александр Васильевич Масляков.

30 сентября состоится третья игра, ее проведет еще один бывший игрок клуба - Вадим Галыгин.

Ранее, в феврале, Александр Васильевич заболел ковидом, потому не смог провести игры одной восьмой финала Высшей лиги, съемки которых состоялись в феврале и марте. Выпуски доснимали летом - Масляков тогда уже был на своей тумбе ведущего.