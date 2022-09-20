Исполняется 20 лет со дня смерти главного героя фильма "Брат" Сергея Бодрова

20 лет назад при трагических обстоятельствах погиб главный герой фильмов "Брат" и "Брат 2" Сергей Бодров-младший.

20 сентября 2002 года произошёл сход ледника в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. Данная катастрофа унесла жизни 125 человек, в том числе погибли члены съёмочной группы фильма "Связной", в составе которой находился актёр и режиссёр Сергея Бодров-младший.

Крупномасштабная поисковая операция, развернувшаяся после схода ледника, не привела к нахождению тел членов съемочной группы, несмотря на то, что сообщения об обнаружении останков режиссёра периодически просачивались в жёлтые интернет-издания.

Примечательно, то, что в ночь перед трагедией Бодров позвонил жене Светлане. Сергей расспрашивал жену о детях. Супруги долго не могли попрощаться. И прежде, чем положить трубку.

Смерть молодого актера потрясла всю российскую общественность.

К соболезнованиям присоединились и коллеги Сергея Бодрова по фильму Брат - актер Виктор Сухоруков и режиссёр Алексей Балабанов.

За свою недолгую карьеру Сергей Бодров успел сыграть в таких фильмах, как Сестры, Война, Кавказкой пленник. А также стал сценаристом к фильму "Сестры". Но культовый статус принесли Бодрову-младшему фильмы "Брат" и "Брат-2".

Сыгранный Сергеем Персонаж Данилы Богрова в фильме "Брат", стал культовым героем в глазах многих жителей постсоветского пространства.