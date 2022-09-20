Врачи рассказали о самой неполезной каше для сердца

Все без исключения каши быстрого приготовления наносят вред организму человека.

Дело в том, что клетчатки в смесях быстрого приготовления практически нет. А ее отсутствие неблагоприятно сказывается на процессе пищеварения и приводит к проблемам с метаболизмом.

В подобных кашах находится значительное количество консервантов, красителей и ароматизаторов.

Негативно влияют на сердечную мышцу также изделия из белой рафинированной муки и шлифованный рис.

«Измельченные крупы быстрее перевариваются и несут только легкие углеводы, что быстро приводит к чувству голода и приобретению лишних калорий»,— рассказал врач-кардиолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Денис Соколов.

«В их составе присутствует много крахмала, который приводит к диарее, вздутию живота и газообразованию», — уточнил медик.

Как известно, крахмал «крайне неблагоприятно действует на полезную микрофлору и дает возможность размножаться патогенным микроорганизмам»

Использовать каши быстрого приготовления врачи-диетологи советуют не чаще двух раз в неделю.