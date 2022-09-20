Референдум в Херсонской области пройдет уже в сентябре
Референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ проведут с 23 по 27 сентября.
20 сентября РИА Новости сообщили, что глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона проявить гражданскую сознательность и прийти на референдум, чтобы сделать исторический выбор. Сообщается, что референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечечнику с просьбой провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
Опубликовано: Елена Калиновская
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