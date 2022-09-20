Референдум в Херсонской области пройдет уже в сентябре

Референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ проведут с 23 по 27 сентября.

20 сентября РИА Новости сообщили, что глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей региона проявить гражданскую сознательность и прийти на референдум, чтобы сделать исторический выбор. Сообщается, что референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября 2022 года.

Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечечнику с просьбой провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 