Безруков выразил соболезнования в связи со смертью Пускепалиса
Сергей Безруков рассказал, что был шокирован, узнав о трагической гибели Сергея Пускепалиса.
В своем Telegram-аккаунте Серей Безруков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса.
"Виделись с Сергеем буквально несколько дней назад, на открытии Ташкентского кинофестиваля, поздоровались, обнялись...столько планов было, столько новых идей...и вдруг такая трагедия", — написал актер.
Сергей Безруков рассказал, что восхищался работой Пускепалиса как актера и режиссера.
Опубликовано: Максим Алексеев
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