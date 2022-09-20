Безруков выразил соболезнования в связи со смертью Пускепалиса

Сергей Безруков рассказал, что был шокирован, узнав о трагической гибели Сергея Пускепалиса.

В своем Telegram-аккаунте Серей Безруков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса.

"Виделись с Сергеем буквально несколько дней назад, на открытии Ташкентского кинофестиваля, поздоровались, обнялись...столько планов было, столько новых идей...и вдруг такая трагедия", — написал актер.

Сергей Безруков рассказал, что восхищался работой Пускепалиса как актера и режиссера.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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