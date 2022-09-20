Садоводы объяснили, надо ли белить на зиму плодовые деревья

Осенняя побелка даже нужнее, чем весенняя, потому что после листопада деревья без кроны больше рискуют получить ожог.

Стволы деревьев обычно белят дважды в год. При этом осенняя побелка даже важнее весенней, потому что деревья после листопада и зимой деревья чаще страдают от солнечных ожогов, нежели когда они летом находятся в тени своей кроны.

К побелке нужно приступать, когда с деревьев опадут все листья. Оптимально ориентироваться на конец октября - начало ноября.

Важно, чтобы температура днем была плюсовой - не ниже 5 градусов тепла, но погода была пасмурной. Белить можно как готовой садовой краской, так и народным известковым раствором с примесями глины.

В частности, можно приготовить смесь из 2 кг извести, 0,4 кг медного купороса, 1 кг глины и 10 л воды. Иногда сюда добавляют килограмм навоза или 50-60 гр. обойного клея.

Краску настоять 2-3 часа. Ею можно белить взрослые деревья, а для более молодых саженцев нужно вдвое уменьшить количество извести.

Краску щедро наносят на стволы, плотно замазывают трещины и срезы. В некоторых случаях побелку наносят в два слоя. Весной остается только слегка обновить слой.