Настасья Самбурская проиграла суд Виктору Дробышу

Продюсер имеет к актрисе претензии за нарушение звездой прописанных в контракте договоренностей.

Как рассказал РЕН ТВ юрист Александр Солкин, продюсер и актриса судятся из-за договора. В нем были строго прописаны ограничения, Настасья Самбурская должна была выполнять условия Виктора Дробыша, который вложил немалые денежные средства в раскрутку звезды.

В частности, актрисе было нельзя «самостоятельно участвовать в мероприятиях, вести концертную деятельность, сниматься в рекламе», отметил юрист. Солкин отметил, что Самбурская все пункты договора проигнорировала.

В свою очередь, артистка тоже обвинила продюсера в пренебрежении ее интересами и несоблюдении договора. Судебные тяжбы между ними начались в 2020 году.

Самбурская первый суд проиграла, последующие апелляции звезды тоже не были удовлетворены. В 2022-м году слушание состоялось в кассационном суде общей юрисдикции, также принявшем сторону продюсера.

Теперь, после решения суда, подчеркнул Самбурская «должна возместить Виктору Дробышу все убытки». Конкретную сумму он не назвал, сообщает Рамблер.

Ранее СМИ сообщали, что в августе 2021-го года Виктор Дробыш подавал встречный иск. Он потребовал компенсировать ему затраты в объеме 13,5 миллиона рублей.