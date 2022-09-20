Старый добрый Скайп вне конкуренции и вполне может дать фору популярным мессенджерам

Айтишник поделился своим мнением о современных мессенджерах и объяснил, почему Скайп пока не стоит убирать с компьютеров и гаджетов.

Специалист рассказал о преимуществах преданного забвению Skype и недостатках популярных сегодня серверов WhatsApp и Telegram.

Автор блога, посвященного гаджетам и IT, до сих пор предпочитает общаться по видеосвязи через Скайп.

Он созванивался с родственниками из другой страны разными способами: мессенджеры показали себя не с лучшей стороны.

Неудобство создается медленной передачей сигнала. Со Скайпом таких проблем нет.

Преимущества Skype и недостатки TG и WhatsApp, по мнению IT-специалиста

За месяц применения незаслуженно позабытый Скайп ни разу не подвел в скорости передачи сигнала.

Между тем, на серверах мессенджеров часто бывают перегрузки из-за большого числа пользователей. Это тот случай, когда популярность "выходит боком".

Звонить на стационарные телефоны со Скайпа дешевле, чем с использованием мобильной связи или домашнего телефона. Особенно если нужно связаться с кем-то в другой стране.

Одна загвоздка, правда, есть: возня с пополнением счета. Не всегда проходит платеж с карты, но можно обзавестись предоплатным ваучером.

В Скайпе доступна отправка СМС на обычные телефоны.

При общении через Скайп качество видеосвязи лучше в разы. Сервер изначально задумывался как средство для видеоконференций. Он позволяет общаться одновременно с большой группой людей (до 50 человек).

Даже в этом случае программа работает исправно и не тормозит.

Скайп лаконичен, прост и удобен. Нет ничего лишнего, ничто не отвлекает от общения с собеседником.

В "Телеге" много разных подписок, а WhatsApp переполнен активными чатами, постоянно идет поток сообщений.

Скайпом можно пользоваться как с компьютера, так и со смартфона, и можно делать это одновременно. Такая же ситуация с Telegram.

А вот открыть WhatsApp на ПК можно только через QR-код.

Есть, правда, и минус у старенького Скайпа: по наблюдениям автора IT-блога, на Windows 10 дважды за месяц возникали проблемы с авторизацией на ПК.

Специалист советует взять за привычку при включении компьютера всегда проверять, произошел ли автоматический вход в Скайп.

Такая мера предосторожности актуальна при ожидании важного звонка или сообщения.