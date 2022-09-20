Старый добрый Скайп вне конкуренции и вполне может дать фору популярным мессенджерам
Айтишник поделился своим мнением о современных мессенджерах и объяснил, почему Скайп пока не стоит убирать с компьютеров и гаджетов.
Специалист рассказал о преимуществах преданного забвению Skype и недостатках популярных сегодня серверов WhatsApp и Telegram.
Автор блога, посвященного гаджетам и IT, до сих пор предпочитает общаться по видеосвязи через Скайп.
Он созванивался с родственниками из другой страны разными способами: мессенджеры показали себя не с лучшей стороны.
Неудобство создается медленной передачей сигнала. Со Скайпом таких проблем нет.
Преимущества Skype и недостатки TG и WhatsApp, по мнению IT-специалиста
За месяц применения незаслуженно позабытый Скайп ни разу не подвел в скорости передачи сигнала.
Между тем, на серверах мессенджеров часто бывают перегрузки из-за большого числа пользователей. Это тот случай, когда популярность "выходит боком".
Звонить на стационарные телефоны со Скайпа дешевле, чем с использованием мобильной связи или домашнего телефона. Особенно если нужно связаться с кем-то в другой стране.
Одна загвоздка, правда, есть: возня с пополнением счета. Не всегда проходит платеж с карты, но можно обзавестись предоплатным ваучером.
В Скайпе доступна отправка СМС на обычные телефоны.
При общении через Скайп качество видеосвязи лучше в разы. Сервер изначально задумывался как средство для видеоконференций. Он позволяет общаться одновременно с большой группой людей (до 50 человек).
Даже в этом случае программа работает исправно и не тормозит.
Скайп лаконичен, прост и удобен. Нет ничего лишнего, ничто не отвлекает от общения с собеседником.
В "Телеге" много разных подписок, а WhatsApp переполнен активными чатами, постоянно идет поток сообщений.
Скайпом можно пользоваться как с компьютера, так и со смартфона, и можно делать это одновременно. Такая же ситуация с Telegram.
А вот открыть WhatsApp на ПК можно только через QR-код.
Есть, правда, и минус у старенького Скайпа: по наблюдениям автора IT-блога, на Windows 10 дважды за месяц возникали проблемы с авторизацией на ПК.
Специалист советует взять за привычку при включении компьютера всегда проверять, произошел ли автоматический вход в Скайп.
Такая мера предосторожности актуальна при ожидании важного звонка или сообщения.
Опубликовано: Храмова Оксана
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