Путин отказался от телефонного разговора с Макроном по запросу Парижа

Эммануэль Макрон получил отказ на просьбу к Путину о проведении телефонных переговоров.

Вечером 20 сентября президент Франции Эммануэль Макрон обратился к администрации московского Кремля с просьбой о проведении срочных телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Поводом для желания разговора со стороны Макрона стала новость о скором проведении референдумов по вхождению Донбасса, Херсона и Запорожья в состав России.

По данным многочисленных западных и отечественных СМИ, Эммануэлю Макрону было отказано на просьбу о проведении беседы с Путиным, хотя ранее президенты двух стран вели экстренные переговоры неоднократно.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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