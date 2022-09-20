Путин отказался от телефонного разговора с Макроном по запросу Парижа

Эммануэль Макрон получил отказ на просьбу к Путину о проведении телефонных переговоров.

Вечером 20 сентября президент Франции Эммануэль Макрон обратился к администрации московского Кремля с просьбой о проведении срочных телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Поводом для желания разговора со стороны Макрона стала новость о скором проведении референдумов по вхождению Донбасса, Херсона и Запорожья в состав России.

По данным многочисленных западных и отечественных СМИ, Эммануэлю Макрону было отказано на просьбу о проведении беседы с Путиным, хотя ранее президенты двух стран вели экстренные переговоры неоднократно.