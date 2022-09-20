Издание il Messaggero уведомляет, что рядом с Харьковом был убит гражданин Италии, сражающийся на стороне ВСУ против союзных армий России и Донбасса.

Вечером вторника газета il Messaggero утверждает, что итальянец Бенджамин Джорджо Галли 27 лет был убит в боях возле Харькова, сражаясь на стороне киевской армии. Известно, что ранее Галли переехал на территорию Нидерландов, откуда направился в Польшу. Оттуда гражданин Италии поехал в Украину, вступив в ряды её войск.

По данным других зарубежных СМИ, Бенджамин Джорджо Галли приехал в Украину ещё весной. Известно, что до участия в боевых действиях молодой человек увлекался страйкболом.