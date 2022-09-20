Болгария не будет подписывать новое соглашение с «Газпромом» и ищет других поставщиков

Болгария не намерена подписывать новое долгосрочное соглашение с "Газпромом", заявил во вторник, 20 сентября на пресс-конференции министр экономики Никола Стоянов.

Текущий контракт истекает в конце этого года, и Болгария имеет проблемы с получением газа от "Газпрома", на который она имеет право по этому документу. София не получала поставок из России с апреля.

Болгарское правительство прилагает усилия для обеспечения поставок газа с других направлений.

"Это даст стране больше шансов пережить зиму, особенно если цена на газ нас устроит", - подчеркнул Стоянов.

Он сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с Азербайджаном о бартере в виде обмена электроэнергии на газ. Переговоры по этому поводу ведутся, пока конкретных результатов нет, но мнения переговорщиков оптимистичны.

В настоящее время Болгария, которая обеспечила поставки газа на октябрь, ищет поставки на ноябрь и декабрь, а также на 2023 год.

"Национальный оператор "Булгаргаз" объявил тендер на заключение 10-летнего контракта на поставку трубопроводного и сжиженного газа", - сказал Стоянов.

Министр энергетики Болгарии Розен Христов сказал, что помимо Азербайджана есть еще несколько компаний, в том числе турецких, которые готовы вести переговоры с "Булгаргаз".

В то же время "Булгаргаз» подписал соглашение с "Газтрейд" — компанией, которая управляет терминалом СПГ в Александруполи (Греция) об увеличении мощностей болгарского оператора. Терминал должен быть запущен в 2023 году, Болгария имеет 20% его акций.