Рогов: после референдума Запорожье объявит о независимости в границах области
Глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, в каких границах регион объявит о независимости.
Вечером 20 сентября глава совета временной гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов появился в эфире передачи "Соловьёв LIVE", где сообщил, что после референдума о вхождении Запорожской области в состав России регион станет независимым в своих областных границах на правах субъекта РФ.
При этом Рогов отметил, что после вхождения Запорожской области в состав России по итогам референдума её следует переименовать в Запорожский край.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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