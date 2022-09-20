Рогов: после референдума Запорожье объявит о независимости в границах области

Глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, в каких границах регион объявит о независимости.

Вечером 20 сентября глава совета временной гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов появился в эфире передачи "Соловьёв LIVE", где сообщил, что после референдума о вхождении Запорожской области в состав России регион станет независимым в своих областных границах на правах субъекта РФ.

При этом Рогов отметил, что после вхождения Запорожской области в состав России по итогам референдума её следует переименовать в Запорожский край.