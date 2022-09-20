Армия Украины повредила систему охлаждения Запорожской АЭС при обстреле

Пресс-служба ВГА Энергодара сообщает, что украинские войска обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, что привело к повреждению её системы охлаждения.

Вечером 20 сентября временная гражданская администрация города Энергодар опубликовала срочный пресс-релиз, в котором сообщила, что солдаты вооружённых сил Украины вновь обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. Известно, что снаряды ВСУ повредили систему охлаждения ЗАЭС, а также попали в спецкорпус предприятия и столовую, где обедали сотрудники станции.

При этом сообщается, что в ходе обстрела столовой при Запорожской АЭС обедавшие работники и охранявшие их сотрудники Росгвардии ранений не получили.