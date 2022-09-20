Педофилу-рецидивисту дали 15 лет за развращение девочек

От действий извращенца из Нижнего Новгорода пострадали две девочки в возрасте 11 и 12 лет.

«Следствием и судом установлено, что днем 28 июня 2021 года 45-летний подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек – 11 и 12 лет. Буквально на следующий день по подозрению в совершении этого преступления был задержан 45-летний местный житель, оказавшийся соседом детей. Сразу после этого он был заключен под стражу»,- сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за преступления сексуального характера.

Суд приговорил его в 2007 году к 12 годам заключения за изнасилование сопряженное с нанесением тяжкого вреда здоровью. Едва освободившись он снова преступил закон.

Летом 2021 года в Канавинском районе, где и промышлял осужденный, действовал еще один извращенец прозванный «озерный педофил».

Он домогался детей прямо на пляже, хватая их под водой. Прежде чем он был задержан, его жертвами стали трое несовершеннолетних.