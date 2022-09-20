Ковитиди: атаки Киева после референдума приравняют к нападению на Россию
Российский сенатор Альга Ковитиди утверждает, что по итогам референдума вошедшие в состав РФ территории не потерпят новых обстрелов со стороны Украины.
Вечером 20 сентября представитель Совета федерации РФ Ольга Ковитиди публично сообщила, что в случае, если украинские войска продолжат атаковать территории ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья по итогам их вхождения в состав российского государства путём референдума, данная агрессия будет расценена как нападение на Россию.
При этом Ковитиди заверила, что новые поправки в уголовный кодекс при содействии Госдумы РФ не означают, что в России объявят мобилизацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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