Ковитиди: атаки Киева после референдума приравняют к нападению на Россию

Российский сенатор Альга Ковитиди утверждает, что по итогам референдума вошедшие в состав РФ территории не потерпят новых обстрелов со стороны Украины.

Вечером 20 сентября представитель Совета федерации РФ Ольга Ковитиди публично сообщила, что в случае, если украинские войска продолжат атаковать территории ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья по итогам их вхождения в состав российского государства путём референдума, данная агрессия будет расценена как нападение на Россию.

При этом Ковитиди заверила, что новые поправки в уголовный кодекс при содействии Госдумы РФ не означают, что в России объявят мобилизацию.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 