Российский сенатор Альга Ковитиди утверждает, что по итогам референдума вошедшие в состав РФ территории не потерпят новых обстрелов со стороны Украины.

Вечером 20 сентября представитель Совета федерации РФ Ольга Ковитиди публично сообщила, что в случае, если украинские войска продолжат атаковать территории ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья по итогам их вхождения в состав российского государства путём референдума, данная агрессия будет расценена как нападение на Россию.

При этом Ковитиди заверила, что новые поправки в уголовный кодекс при содействии Госдумы РФ не означают, что в России объявят мобилизацию.