Bloomberg: Еврокомиссия снимет ограничения с перевозки угля из России

Издание Bloomberg сообщает, что ЕК намерена разрешить перевозку российского угля уже в скором времени.

Журналисты американской газеты Bloomberg уведомляют, что лидеры Европейской комиссии согласовали разрешение на перевозку российского угля в рамках Евросоюза. Известно, что данное разрешение внесено в пока неопубликованное руководство по активации антироссийских санкций.

По данным Bloomberg, также ЕК может снять запрет с перевозки российских удобрений, древесины, некоторых железобетонные и цементные изделия.