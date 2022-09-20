Bloomberg: Еврокомиссия снимет ограничения с перевозки угля из России
Издание Bloomberg сообщает, что ЕК намерена разрешить перевозку российского угля уже в скором времени.
Журналисты американской газеты Bloomberg уведомляют, что лидеры Европейской комиссии согласовали разрешение на перевозку российского угля в рамках Евросоюза. Известно, что данное разрешение внесено в пока неопубликованное руководство по активации антироссийских санкций.
По данным Bloomberg, также ЕК может снять запрет с перевозки российских удобрений, древесины, некоторых железобетонные и цементные изделия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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