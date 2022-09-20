Вучич: конфликт в Украине расширится до войны России и Китая с США
Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что ожидает ухудшение отношений между Россией и Китаем с одной стороны и Западом во главе с США с другой, что может привести к новой мировой войне.
Вечером 20 сентября президент Сербии Александр Вучич публично заявил, что в течение нескольких месяцев отношения между Россией и Китаем с одной стороны и США с другой существенно ухудшится, что подтолкнёт российско-китайский союз к войне со странами коллективного Запада.
По мнению Вучича, в случае, если украинский конфликт распространится на другие страны, то эти боевые действия станут самыми масштабными со времён Второй мировой войны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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