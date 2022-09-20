Актёр Пускепалис погиб в ДПТ во время перегона автомобиля в Донецк

Стало известно, что российский актёр и режиссёр Сергей Пускепалис скончался в аварии, когда перегонял машину в столицу ДНР.

Поздно вечером экс-директор Ярославского театра Айрат Тухватуллин сообщил, что актёр и режиссёр Сергей Пускепалис трагически погиб сегодня днём, попав в крупное ДТП. Бывший глава Ярославского театра утверждает, что Пускепалис перегонял автомобиль в Донецк с целью передачи его местным властям в гуманитарных целях.

Айрат Тухватуллин подчёркивает, что Сергей Пускепалис приобрёл данный автомобиль на деньги, которые собирал самостоятельно, тем самым желая помочь мирному населению ДНР.