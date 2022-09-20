UEFA: футбольные сборные Беларуси и Украины будут разведены по разным группам
Команда Беларуси допущена к жеребьевке чемпионата Европы, но не попадет в одну группу со сборной Украины.
На официальном сайте UEFA появилась информация о том, что футбольные сборные Беларуси и Украины будут разведены по разным группам.
Это стандартная практика. Европейские футбольные чиновники не дают играть в одной группе сборным, чьи страны находятся в напряженном политическом состоянии, для избежания конфликтов между болельщиками. Аналогичным образом разведены Армения и Азербайджан, Сербия и Косово.
Жеребьевка отборочного раунда Euro-2024 состоится 9 октября 2022 года. Ранее сообщалось, что футбольная сборная России к мероприятию не допущена.
Опубликовано: Максим Алексеев
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