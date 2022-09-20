Вучич допустил расширение военного конфликта до мирового уровня

Президент Сербии Александр Вучич ожидает ухудшений отношений РФ и КНР с коллективным Западом.

20 сентября президент Республики Сербия Александр Вучич в эфире сербского радио и телевидения заявил, что с большой вероятностью отношения России и Китая с коллективным Западом в ближайшее время значительно ухудшатся.

Вучич убеждён, что «из фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту» из-за непрекращающегося роста геополитической напряжённости в современном мире.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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