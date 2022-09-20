Вучич заявил, что мир может очень скоро скатится к конфликту мирового масштаба
Президент Сербии Александр Вучич не исключил ухудшения отношений Запада и России и расширения военного конфликта.
Президент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи ООН, заявил, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР. Глава сербского государства предполагает, что после обращения Владимира Путина, ожидаемого во вторник вечером, возможно расширение вооруженного конфликта до мирового уровня.
Отмечается, что ранее Вучич на заседании парламента предупредил о самой тяжелой в экономическом и политическом смысле зиме в истории Европы после 1945 года.
Опубликовано: Елена Калиновская
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