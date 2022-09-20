Die Welt: существует большая вероятность войны между членами НАТО
Несмотря на сплоченность всех государств, входящих в состав Североатлантического альянса, внутри блока существует риск вооруженного военного конфликта.
Обозреватель Die Welt Каролина Дрютен в своей статье написала, что несмотря на декларируемое единство стран-членов НАТО на фоне кризиса в Украине, внутри самого альянса назревает вероятность настоящего вооруженного столкновения между Грецией и Турцией.
"На бумаге Греция и Турция союзники. Однако эти две страны постоянно находятся в состоянии негласного противостояния, которое в любой момент может вылиться в вооруженный конфликт", — пишет автор.
Дрютен вспоминает, что не так давно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции, что его солдаты "придут ночью", в ответ на обстрел грузового судна со стороны Афин. Суть конфликта заключается в стремлении каждой из сторон установить контроль над приграничными водами, на дне которых разведаны значительные запасы нефти.
Опубликовано: Максим Алексеев
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