Вучич: ещё одно государство отозвало признание независимости Косово

Президент Сербии Александр Вучич рассказал об ещё одной стране, которая отозвала своё признание независимости Косова накануне.

Поздно вечером 20 сентября сербский президент Александр Вучич выступил на Генассамблее ООН, где сообщил, что ещё одна страна отозвала своё признание независимости республики Косово. По словам Вучича, таких стран уже очень много, однако Белград предпочитает держать их перечень в тайне.

Александр Вучич подчёркивает, что огласит список стран, отозвавших своё признание независимости Косова лишь тогда, когда это квазигосударственное формирование попробует вступить в новые масштабные международные организации.