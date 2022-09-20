Forbes: записанное Путиным обращение к россиянам покажут 21 сентября

Издание Forbes утверждает, что обращение Владимира Путина к жителям России уже записано и скоро будет показано.

Вечером вторника зарубежное информагентство Forbes со ссылкой на информатора в администрации президента России сообщило, что Владимир Путин уже записал видеообращение к гражданам России, которое должно было выйти 20 сентября ровно в 20:00 по московскому времени.

По данным Forbes, записанное обращение Путина выйдет в эфир 21 сентября, когда проснутся россияне на Дальнем Востоке. Журналисты Владимир Соловьёв и Маргарита Симоньян подтверждают данную информацию.