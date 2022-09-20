Боррель: ЕС введёт санкции против России за новые референдумы

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что Европейский союз может ввести новые антироссийские санкции уже в скором времени.

Вечером вторника лидер отдела Евродипломатии при ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введёт новые антироссийские санкции в случае, если референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России будут проведены. Аналогичное заявление также сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Во вторник днём стало известно, что с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении данных регионов к составу Российской Федерации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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