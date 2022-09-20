Боррель угрожает ввести новые санкции против России из-за референдумов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал ввести новые антироссийские санкции в случае проведения референдумов.

20 сентября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выступил с заявлением по поводу начала подготовки в ДНР, ЛНР и Херсонской области референдумов о вхождении в состав России.

Боррель пригрозил российскому правительству, а также членам военно-гражданских администраций республик Донбасса и Херсонщины, новым санкционными ограничениями в ответ на проведение референдумов.