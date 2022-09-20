Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил начало перехода к новой тактике СВО, пообещав, что бойцам ВСУ «будет очень и очень худо».

20 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале показал кадры обсуждения с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым «новой тактики спецоперации».

Кадыров посоветовал украинским военным готовиться к худшему, так как Вооружённые силы Украины «скоро столкнутся с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия».