Кадыров: армия России переходит к новой тактике спецоперации в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что российские войска начнут применять новую тактику в ходе спецоперации.
Рамзан Кадыров утверждает, что провёл рабочее совещание с главой оперативного штаба Чечни по вопросам спецоперации Магомедом Даудовым, который сообщил, что отныне российские военных будут использовать совершенно новую технику в ходе военного конфликта в Украине.
По словам Кадырова, прежняя тактика российских военных покажется украинским солдатам "детскими шалостями", ввиду чего бойцам ВСУ лучше сдаваться в плен заблаговременно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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