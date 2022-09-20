Кадыров: армия России переходит к новой тактике спецоперации в Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что российские войска начнут применять новую тактику в ходе спецоперации.

Рамзан Кадыров утверждает, что провёл рабочее совещание с главой оперативного штаба Чечни по вопросам спецоперации Магомедом Даудовым, который сообщил, что отныне российские военных будут использовать совершенно новую технику в ходе военного конфликта в Украине.

По словам Кадырова, прежняя тактика российских военных покажется украинским солдатам "детскими шалостями", ввиду чего бойцам ВСУ лучше сдаваться в плен заблаговременно.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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