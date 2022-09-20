Рогов: референдум в Запорожской области пройдёт с учётом крымского опыта
Глава совета при администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что референдум в области пройдёт на основе опыта присоединения Крыма к России.
Лидер совета при ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что с 23 по 27 сентября в регионе будет проходить референдум по вопросу вхождения Запорожья в состав России. По словам Рогова, данное голосование будет проведено с учётом крымского опыта, а именно по аналогии референдума по присоединению Крыма и Севастополя к РФ.
Напомним, что с 23 по 27 сентября также состоятся референдумы на тему присоединения к России Херсонской области, Донецкой и Луганской Народных республик.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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