Рогов: референдум в Запорожской области пройдёт с учётом крымского опыта

Глава совета при администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что референдум в области пройдёт на основе опыта присоединения Крыма к России.

Лидер совета при ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что с 23 по 27 сентября в регионе будет проходить референдум по вопросу вхождения Запорожья в состав России. По словам Рогова, данное голосование будет проведено с учётом крымского опыта, а именно по аналогии референдума по присоединению Крыма и Севастополя к РФ.

Напомним, что с 23 по 27 сентября также состоятся референдумы на тему присоединения к России Херсонской области, Донецкой и Луганской Народных республик.