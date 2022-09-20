Flightradar24: спецборт России срочно вылетел из Москвы в Нью-Йорк
Мониторинговый сайт Flightradar24 уведомляет о вылете российского спецборта в США.
По данным Flightradar24, 20 сентября около 23:30 по московскому времени из Москвы в Нью-Йорк срочно вылетел российский специальный борт. О причинах вылета данного российского самолёта в Соединённые Штаты поздней ночью не делалось никаких заявлений ни со стороны Кремля, ни со стороны Белого дома.
Отечественные аналитики предполагают, что в Москве могли спрогнозировать ухудшение взаимоотношений между Россией и США после анонса референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье с целью их вхождения в состав РФ, в связи с чем Кремль мог захотеть превентивно эвакуировать российских дипломатов из Соединённых Штатов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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