Flightradar24: спецборт России срочно вылетел из Москвы в Нью-Йорк

Мониторинговый сайт Flightradar24 уведомляет о вылете российского спецборта в США.

По данным Flightradar24, 20 сентября около 23:30 по московскому времени из Москвы в Нью-Йорк срочно вылетел российский специальный борт. О причинах вылета данного российского самолёта в Соединённые Штаты поздней ночью не делалось никаких заявлений ни со стороны Кремля, ни со стороны Белого дома.

Отечественные аналитики предполагают, что в Москве могли спрогнозировать ухудшение взаимоотношений между Россией и США после анонса референдумов в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье с целью их вхождения в состав РФ, в связи с чем Кремль мог захотеть превентивно эвакуировать российских дипломатов из Соединённых Штатов.