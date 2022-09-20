В Госдуме заявили о начале неминуемого распада Украины

Российский депутат Михаил Шеремет заявил, что благодаря киевскому режиму на Украине начался неминуемый процесс распада страны.

20 сентября депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет в своём пресс-релизе заявил, что киевский режим добился того, чтобы их возненавидели не только мирные граждане республик Донбасса, но и жители Запорожской и Херсонской областей, благодаря чему обрекли Украину на неминуемый распад.

Шермет отметил, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, невзирая на возможные провокации со стороны Украины, обязательно состоятся, после чего «Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами».