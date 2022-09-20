В Госдуме заявили о начале неминуемого распада Украины
Российский депутат Михаил Шеремет заявил, что благодаря киевскому режиму на Украине начался неминуемый процесс распада страны.
20 сентября депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет в своём пресс-релизе заявил, что киевский режим добился того, чтобы их возненавидели не только мирные граждане республик Донбасса, но и жители Запорожской и Херсонской областей, благодаря чему обрекли Украину на неминуемый распад.
Шермет отметил, что референдумы о вхождении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, невзирая на возможные провокации со стороны Украины, обязательно состоятся, после чего «Российская Федерация пополнится еще четырьмя полноправными субъектами».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Госдума ввела понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» в УК РФ
Flightradar24: спецборт России срочно вылетел из Москвы в Нью-Йорк
Королева Британии Елизавета II похоронена в часовне Георга VI в Виндзорском замке
Путин выступит с экстренным обращением к россиянам 21 сентября
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном