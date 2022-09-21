Рааберг: ВВС и ВКС США используют самое старое оборудование в истории

Американский генерал-майор пожаловался на устаревшее оборудование ВВС и ВКС США.

21 сентября генерал-майор американских ВВС Дуглас Рааберг в ходе выступления на конференции ассоциации военно-воздушных и космических сил США пожаловался на нехватку финансирования со стороны правительства.

Рааберг утверждает, что из-за нехватки средств ВВС США «используют одно из самых старых оборудований в нашей истории», что является непосредственной угрозой национальной безопасности обители демократии.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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