В Армении сообщили о прекращении работы карт платёжной системы «Мир»

Армянские СМИ сообщили о прекращении работы банковских карт платёжной системы «Мир» на территории Армении.

21 сентября ряд армянских средств массовой информации сообщили о том, что банковские карты российской национальной платёжной системы «Мир» больше не обслуживаются на территории Армении, пользователи карт не могут снять наличные с банкомата.

Примечательно, что Центральный Банк Армении заявил, что коммерческие банки будут самостоятельно принимать решения по вопросу продолжения обслуживания карт работы карт «Мир» под давлением западных санкций.