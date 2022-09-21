В Армении сообщили о прекращении работы карт платёжной системы «Мир»
Армянские СМИ сообщили о прекращении работы банковских карт платёжной системы «Мир» на территории Армении.
21 сентября ряд армянских средств массовой информации сообщили о том, что банковские карты российской национальной платёжной системы «Мир» больше не обслуживаются на территории Армении, пользователи карт не могут снять наличные с банкомата.
Примечательно, что Центральный Банк Армении заявил, что коммерческие банки будут самостоятельно принимать решения по вопросу продолжения обслуживания карт работы карт «Мир» под давлением западных санкций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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