Госсекретарь США Блинкен выступил против "систематических преследований женщин" в Иране
После гибели 22-летней иранской девушки Махсы, которую обвинили в неправильном ношении хиджаба, в стране начались массовые протесты. В поддержку иранских женщин выступили политические деятели США.
Госсекретарь Энтони Блинкен высказал недовольство по поводу притеснения женской части населения в Иране:
"Махса Амини должна была быть сегодня жива. Вместо этого США и иранский народ ее оплакивают. Мы призываем правительство Ирана остановить систематическое преследование женщин и разрешить мирные протесты"
Похороны Амини стали отправной точкой волны протестов, которые переросли в массовые беспорядки.
Жители Ирана третий день выходят на улицы по всей стране, высказывая возмущение действиями полиции нравов.
Иранские женщины стригут волосы и сжигают хиджабы, скандируют лозунг: "Женщина, жизнь, свобода".
В результате стычек с полицейскими гибнут люди. В Тегеране и курдских районах страны отмечены перебои в работе интернета.
Полиция нравов не признает свою вину в смерти девушки. В качестве доказательства предъявляется видео, снятое камерой наблюдения.
Кадры показывают, что девушка не подвергалась насилию в полицейском участке и внезапно упала, потеряв сознание.
Однако ролик у многих вызывает сомнение, выдвигаются предположения, что он был смонтирован.
Президент Ирана Эбрахим Раиси дал распоряжение срочно провести официальное расследование причин смерти Махсы Амини.
Опубликовано: Храмова Оксана
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