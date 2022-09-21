Госсекретарь США Блинкен выступил против "систематических преследований женщин" в Иране

После гибели 22-летней иранской девушки Махсы, которую обвинили в неправильном ношении хиджаба, в стране начались массовые протесты. В поддержку иранских женщин выступили политические деятели США.

Госсекретарь Энтони Блинкен высказал недовольство по поводу притеснения женской части населения в Иране:

"Махса Амини должна была быть сегодня жива. Вместо этого США и иранский народ ее оплакивают. Мы призываем правительство Ирана остановить систематическое преследование женщин и разрешить мирные протесты"

Похороны Амини стали отправной точкой волны протестов, которые переросли в массовые беспорядки.

Жители Ирана третий день выходят на улицы по всей стране, высказывая возмущение действиями полиции нравов.

Иранские женщины стригут волосы и сжигают хиджабы, скандируют лозунг: "Женщина, жизнь, свобода".

В результате стычек с полицейскими гибнут люди. В Тегеране и курдских районах страны отмечены перебои в работе интернета.

Полиция нравов не признает свою вину в смерти девушки. В качестве доказательства предъявляется видео, снятое камерой наблюдения.

Кадры показывают, что девушка не подвергалась насилию в полицейском участке и внезапно упала, потеряв сознание.

Однако ролик у многих вызывает сомнение, выдвигаются предположения, что он был смонтирован.

Президент Ирана Эбрахим Раиси дал распоряжение срочно провести официальное расследование причин смерти Махсы Амини.