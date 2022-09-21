Карина Аракелян осталась без аксессуаров на 400 тысяч рублей

Во время прогулки по Москве она забыла на скамейке брендовую сумку с документами и недешевыми вещами. Вскоре Карина вернулась, но сумки на месте уже не было.

Примерная стоимость утраченных вещей 400 000 рублей.

«Я потеряла черную сумку Valentino в Москве на Китай городе. Итого мои траты на сегодня: 20000 — наушники, паспорт, 45000 — обложка D&G на паспорт, сумка — 300 000, подвеска в сумке — 23 000, пропуск от дома — 5000, замена замков — 20000», написала Аракелян в соцсетях.

От отчаяния она даже разместила пост с обещанием награды нашедшему. Но никто не отозвался.

«Я уже написала заявление в полицию, просидела 3 часа, дала все показания. Но думаю, что, к сожалению, это будет безуспешно, так как сумка действительно дорогая и ее, скорее всего, уже продали за меньшую стоимость», — рассказала Карина «МК».